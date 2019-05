Non solo Pokemon Spada/Scudo: Game Freak punta a creare qualcosa di 'anche più eccitante'

Game Freak sembra voler rivestire un ruolo sempre più ampio all'interno del mondo videoludico, esplorando frontiere che portino la software house a lavorare anche su IP differenti da quella di Pokemon.

È quanto emerge da un'interessante intervista concessa da Masayuki Onoue, programmatore e director presso lo studio di sviluppo nipponico, al portale VideoGames Chronicles. Nell'arco di una lunga chiacchierata, il membro di Game Freak ha infatti descritto l'attuale assetto interno della software house: "Ci sono due differenti team di produzione, denominati semplicemente Production Team 1 e Production Team 2". Mente il "Team 2" sarebbe impegnato esclusivamente sul brand Pokemon, il "team 1"sarebbe frutto dell'iniziativa definitiva "Gear Project", con la quale Game Freak sostiene lo sviluppo di idee originali: di una di queste vi abbiamo parlato all'interno della nostra recensione di Tembo the Badass Elephant. Interessanti le parole spese da Onoue sugli obiettivi di lungo periodo del Team 1: "[...] Game Freak, in quanto Compagnia, sta dando priorità a Gear Project [...], più che a Pokemon in generale. Stiamo sempre cercando di creare qualcosa che sia egualmente eccitante, o più eccitante di Pokemon".



Tra i progetti Game Freak attesi per il 2019, troviamo, ovviamente i recentemente annunciati Pokemon Spada e Pokemon Scudo, ma anche un ulteriore titolo, presentato con il primo trailer di Town, un RPG atteso su Nintendo Switch.