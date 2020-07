Non solo Pokémon: anche il team di Kirby trasloca nella sede Nintendo

È tempo di traslochi presso la casa di Mario e Zelda: dopo la notizia del trasferimento di Game Freak nella sede Nintendo, giunge infatti la conferma di un ulteriore cambiamento in seno ai team legati alla Grande N.

Non solo i creatori del celebre franchise di Pokémon hanno infatti trovato spazio nell'edificio, ma anche gli sviluppatori di Hal Laboratory. La software house, nota principalmente per il lavoro sul personaggio di Kirby, ha infatti ora la propria sede nella nuova palazzina Nintendo situata a Tokyo. La location ha accolto i 195 dipendenti che costituiscono lo staff di Hal Laboratory, leggermente aumentato rispetto agli ultimi dati ufficiali, che lo quantificavano in 169 professionisti. Nonostante quest'evoluzione, il team di Hal Laboratory resta formalmente indipendente rispetto a Nintendo.



I creatori delle molteplici iterazioni videoludiche dedicate a Kirby trovano così spazio accanto ai creatori del franchise di Pokémon, anch'essi freschi di trasloco. Non sembrano al momento essere disponibili ulteriori dettagli in merito a tale iniziativa, che, se non altro, sembra suggerire la volontà da parte di Nintendo di accentrare gli sforzi produttivi e rinsaldare i legami con i team partner. Tra le produzioni più recente di Hal Laboratory, lo ricordiamo, figura Kirby Star Allies per Nintendo Switch.