Non è più possibile trasferire giochi tra PS3 e PS Vita: la conferma di Sony

Vi ricordate dell'arrivo, qualche settimana fa, di un aggiornamento a sorpresa per PlayStation 3 e PS Vita? Ebbene, da allora diversi utenti non sono più riusciti a trasferire giochi tra le due console una volta installato l'ultimo update. Ma non si tratta affatto di un bug o un qualunque problema tecnico.

La conferma definitiva arriva infatti da Sony stessa: non è più possibile spostare software da PS3 a PS Vita, e viceversa. In una FAQ di supporto correlata all'aggiornamento arrivato su entrambe le piattaforme si legge infatti che "a partire dall'11 maggio non si potranno più trasferire contenuti dalle console PS3 ai sistemi PS Vita. I contenuti potranno comunque essere ancora scaricati direttamente su PS3 o su PS Vita, oppure potranno essere trasferiti tramite PC".

Parlando a proposito di quest'ultimo aspetto citato nella FAQ, il Content Manager Assistant di Sony permetterebbe effettivamente di spostare giochi da PC a PS Vita, tuttavia si tratta di un programma ormai datato e che potrebbe quindi non funzionare in maniera corretta. La mossa di Sony è legata alla volontà di rafforzare la sicurezza dei sistemi, tuttavia ciò potrebbe inevitabilmente creare inconvenienti fastidiosi a coloro che ancora sfruttavano (o che intendevano utilizzare in futuro) la possibilità di scambiare software tra le due console.

Ricordiamo inoltre che in Giappone è terminato il supporto all'ultimo modello di PS3, segnando quindi la fine di un'era.