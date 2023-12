Non solo PS1 nera: tre modelli della prima PlayStation che probabilmente non hai mai visto

Vi abbiamo già parlato della PlayStation 1 nera ma dovete sapere che questa non è l'unica versione speciale esistente della prima console Sony, nel corso degli anni infatti sono stati prodotti vari modelli a tiratura limitata, alcuni mai resi disponibili per il commercio. Ecco tre varianti della PS1 che probabilmente non conoscete.

La prima PlayStation ha da poco compiuto 29 anni e chissà che Sony non stia pensando di produrre una riedizione speciale della console per il trentesimo anniversario...

PlayStation 10 Million Model

Alla fine del 1996, PS1 raggiunge il traguardo delle dieci milioni di unità vendute in tutto il mondo e per questo Sony realizza due modelli esclusivi: una console color oro e una nella colorazione Midnight Blue.

PlayStation 10 Million Model Gold è una console estremamente limitata realizzata in oro solamente in pochissimi pezzi per i dirigenti di PlayStation e altre figure chiave dell'azienda. Discorso diverso invece per la colorazione Midnight Blue, disponibile tra il 1997 e il 1998 in Giappone, Europa e Nord America in circa 300 pezzi, una vera edizione limitata rarissima da trovare. Questo modello presenta una scocca blu scuro in materiale gommato e veniva venduta insieme ad un DualShock dello stesso colore, oggi il valore di questa variante supera i 2.000 euro.

PlayStation Blu

Esisteva la PlayStation nera Net Yaroze ma anche la PS1 blu, di fatto una unità di debug per gli sviluppatori, priva di blocchi regionali e che permetteva di caricare anche giochi non firmati ancora in fase di sviluppo. Questa Debugging Station non è mai stata commercializzata ma nel corso degli anni vari pezzi sono stati venduti tramite aste online al costo di diverse centinaia di dollari.

PlayStation Video CD Edition

Questa versione denominata PlayStation Video CD è stata distribuita solo in parte dell'Asia (Cina, Hong Kong, Corea) e si caratterizza per il supporto al formato Video CD, un media molto diffuso in queste regioni all'epoca e utilizzato per distribuire sul mercato film, cartoni animati ed eventi sportivi. La console è di colore bianco con la scritta Video CD in alto a destra sulla scocca in un vivace arancione: mai lanciata in Occidente, di questa variante sono stati prodotti circa 10.000 pezzi ed è oggi molto rara.