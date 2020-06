Non solo PS5: tutti gli eventi della settimana, dal PC Gaming Show a Paradox Insider

L'E3 è stato cancellato ma i grandi publisher stanno cercando di non far rimpiangere l'assenza della fiera di Los Angeles con una serie di eventi e appuntamenti speciali per l'estate 2020. Vediamo cosa ci aspetta durante la settimana appena iniziata.

Oltre all'attesissimo evento di presentazione dei giochi PS5, questa settimana andranno in onda anche il PC Gaming Show, lo showcase indie Guerrilla Collective e il Future Gaming Show.

Evento PS5 - 4 giugno ore 22:00 (maratona dalle 15:00)

Si inizia giovedì 4 giugno con la presentazione dei giochi per PlayStation 5, evento in programma alle 22:00 ora italiana, ricordatevi di seguirci però su Twitch dalle primissime ore del pomeriggio per una lunghissima maratona in diretta. Attesi annunci e gameplay, sicuramente non mancheranno sorprese, questo è indubbiamente uno degli eventi più attesi dell'estate e la community è in fermento per scoprire quali novità mostrerà Sony.

Guerrilla Collective - 6 giugno ore 19:00

No, lo studio di Sony non c'entra nulla con questo evento, dedicato ai giochi ed agli studi indipendenti. Una maratona di tre giorni che vedrà alternarsi sul palco team come 11 Bit, Coffe Stain, Larian, Rebellion, Versus Evil e tanti altri. Il programma non è stato annunciato ma in ogni caso ribadiamo la natura dell'evento votata alle produzioni del panorama indie.

Paradox Insider - 6 giugno ore 20:30

Sempre nella serata di sabato, Paradox terrà il suo consueto showcase annuale con novità su giochi come Vampire The Masquerade Bloodlines 2 e Crusader Kings III. Attesi anche nuovi annunci, l'evento durerà circa trenta minuti, ci sarà spazio quindi per parlare di giochi noti e nuovi titoli.

PC Gaming Show 2020 - 6 giugno ore 21:00

Subito dopo lo show di Paradox andrà in onda un classico dell'E3, ovvero il PC Gaming Show, l'evento interamente dedicato ai giochi (e non solo) per Personal Computer. Nessun dettaglio al momento sulla lineup, come da tradizione però ci aspettiamo uno spazio dedicato all'hardware, annunci di nuovi giochi e date di uscita per titoli già annunciati da parte di studi indie e grandi publisher AAA e AA.

Future Games Show - 6 giugno ore 23:30

Organizzato da Future Publishing (editore internazionale che pubblica numerose riviste e siti web sul mondo dei videogiochi), il Future Games Show del 6 giugno avrà come focus "la presentazione di trailer, annunci e novità su giochi AAA, AA e indie per console e mobile". Anche in questo caso non ci sono dettagli sulla lineup ma gli organizzatori hanno citato espressamente PS5 e Xbox Series X, quasi certamente quindi vedremo in azione anche giochi per queste due nuove piattaforme.