Non solo PS5, anche PlayStation 4 riceve un nuovo aggiornamento: ecco le novità

Nel corso delle ultime ore non è solo arrivato un nuovo firmware per PlayStation 5, poiché Sony ha pubblicato un aggiornamento anche per le sue console della passata generazione.

Tutti i videogiocatori in possesso di PlayStation 4, PlayStation 4 Slim o PlayStation 4 Pro possono infatti procedere con il download e l'installazione del firmware 11, che a differenza di quanto accada solitamente include un changelog ben dettagliato e non costituito dalle solite e generiche 'migliorie alla stabilità del sistema'.

Il più importante cambiamento apportato dall'aggiornamento in questione riguarda i metodi d'accesso all'account PlayStation Network. Una volta installato l'ultimo firmware, i giocatori potranno scegliere se eseguire il login con il classico inserimento di username e password oppure se sfruttare l'app ufficiale, proprio come avviene su PS5 da anni.

Le altre novità riguardano invece i messaggi, visto che l'update ne migliora la visibilità e introduce il supporto alle reazioni con gli emoji su PS4.

In attesa di scoprire se ci sono altre funzionalità nascoste dell'aggiornamento, vi ricordiamo che ora è possibile utilizzare il PlayStation Remote Play anche su Chromecast ed altri dispositivi con Android 12.