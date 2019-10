Non solo PS5: Sony registra i marchi PS6, PS7, PS8, PS9 e PS10 in Giappone!

Sono trascorse solo alcune settimane da quando Jim Ryan ha confermato definitivamente che la nuova console di casa Sony approderà sul mercato a fine 2020, con il nome di PlayStation 5.

Eppure, il colosso videoludico sembra pronto a guardare ancora più in là nel futuro. Sony Interactive Entertainment ha infatti registrato in Giappone una significativa serie di marchi legati all'universo PlayStation. In particolare, stiamo parlando dell'equivalente nipponico delle seguenti diciture:

PS6 ;

; PS7 ;

; PS8 ;

; PS9 ;

; PS10;

Sembra lecito ipotizzare che si tratti di un'azione preventiva volta a preservare l'ormai iconica abbreviazione delle console PlayStation in vista di future piattaforme gaming. Risulta comunque interessante osservare la lungimiranza della compagnia nipponica!

Ad ora, il team di Sony ha già svelato alcuni primi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche della propria console di prossima generazione. Il colosso del gaming ha inoltre offerto alcuni primi dettagli sul nuovo Dualshock 5, controller che accompagnerà PlayStation 5. Tra le caratteristiche di quest'ultimo, è stata ad esempio evidenziata l'implementazione da parte degli ingegneri della compagnia di un sistema di feedback aptico. Ad oggi, ancora non sappiamo quale sarà l'aspetto definitivo della nuova console PlayStation. Molti appassionati del mondo videoludico hanno tuttavia scatenato la propria fantasia, provando ad immaginare quello che potrebbe essere l'aspetto della futura PS5.