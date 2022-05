Non solo PS5, più stabilità anche per PS4: la console si aggiorna con la patch 9.60

Nel medesimo giorno di pubblicazione del nuovo firmware 22.01-05.10.00 di PlayStation 5, il team di Sony rende disponibile anche un ulteriore aggiornamento di sistema per PlayStation 4.

La console di passata generazione accoglie così il firmware 9.60, disponibile per il download a partire dalla giornata di oggi, giovedì 12 maggio. Il processo non richiederà troppo tempo, così come la procedura di installazione. La nuova patch dedicata al sistema operativo di PlayStation 4 ha infatti dimensioni decisamente contenute, pari a circa 900 MB. Come facilmente intuibile da questo dato, l'update non introduce dunque cambiamenti di rilievo per il funzionamento della console, limitandosi a "migliorare le performance di sistema". Nessun ulteriore dettaglio in merito è stato diffuso da Sony tramite le note della patch 9.60 di PS4.

Come già evidenziato, la pubblicazione del nuovo update di PlayStation 4 avviene nel medesimo giorno di distribuzione di un nuovo update destinato a PlayStation 5. Prosegue così il percorso di supporto parallelo attuato da Sony per le due generazioni di hardware, che di recente hanno potuto entrambe accogliere Gran Turismo 7. Prossimamente, inoltre, sia PS4 sia PS5 ospiteranno l'attesissimo lancio di God of War: Ragnarok, in programma per il 2022 ma ancora privo di una data di esordio specifica.