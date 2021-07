Non solo PS5 e Xbox Series X: carenza di scorte anche per PS4 e Xbox One negli USA

Il problema della carenza di scorte di PlayStation 5 e Xbox Series X|S non si accenna a fermare a causa della bassa produttività di semiconduttori che si sta protraendo da svariati mesi. Tuttavia, sembra che non siano soltanto le console next-gen a soffrire di questa spiacevole situazione.

Stando a quanto riferito da un report di Kotaku, anche PlayStation 4 e Xbox One risultano sempre più spesso sold-out, almeno negli USA. Entrambe le console sono indisponibili presso i maggiori retailer d'oltreoceano, tra cui Target, Walmart, e GameStop. Alcuni di questi offrono le console collegandosi a rivenditori di terze parti, ma in questi casi i prezzi volano alle stelle: Walmart ad esempio offre per via indiretta una PlayStation 4 Slim da 1TB al prezzo esorbitante di 450$. Un altro esempio concreto è fornito da Best Buy, che a inizio mese disponeva ancora di scorte di PS4 Pro, ma al momento risultano non più disponibili.

La stessa situazione si riflette anche sui controller, anch'essi indisponibili (salvo qualche eccezione) o al limite venduti come usati o a prezzi decisamenti improbabili tramite rivenditori di terze parti. Stranamente il problema non riguarderebbe il DualSense di PlayStation 5, che però sappiamo bene non essere retrocompatibile con PlayStation 4, a differenze del controller di Xbox Series X|S nei confronti della famiglia delle console Xbox One.

Kotaku è entrata in contatto con numerosi negozi della zona di New York City, e sembra che il problema sia più concreto che mai in questo momento. La redazione ha inoltre mandato una richiesta di commento da parte di Sony e Microsoft, e vedremo se le due platform holder avranno qualcosa da dichiarare al riguardo.