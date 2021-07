Non solo PS5: anche Xbox Series X torna disponibile da Mediaworld questa settimana

Mediaworld ha annunciato nuovi drop di PS5 e PS5 Digital Edition dal 19 al 21 luglio ma le sorprese non finiscono qui perchè questa settimana la catena metterà in vendita anche ulteriori scorte di Xbox Series X, la console Microsoft di nuova generazione uscita lo scorso mese di novembre.

"Xbox Series X tornerà disponibile il 22 luglio intorno alle 15:00 sul sito https://games.mediaworld.it/

Ricordati sempre che, se vuoi acquistare rapidamente, devi essere già registrato al nostro sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i tuoi dati correttamente."

E' questo il messaggio pubblicato sui canali social di Mediaworld, dove si conferma che Xbox Series X tornerà disponibile giovedì 22 luglio alle 15:00 sempre sul sito games.mediaworld.it, ricordatevi di registrarvi e di aggiornare i vostri dati personali, oltre ad avere sottomano i dati della carta di credito o dell'account PayPal, unici metodi di pagamento accettati.

In queste settimane Xbox Series X sembra essere sparita dai radar e a parte rari drop su Amazon, da molti mesi i principali rivenditori non hanno scorte in magazzino, se siete interessati dunque segnatevi la data sul calendario: appuntamento giovedì 22 luglio alle 15:00 per provare ad acquistare una console Xbox Series X sul sito di Mediaworld.