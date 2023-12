Non solo Red Dead Redemption: c'è una serie western dimenticata, Call of Juarez

Se da un lato è vero che per i fan non esistono giochi paragonabili a Red Dead Redemption 2, dall'altro in ambito western videoludico non esiste soltanto la celebre serie Rockstar Games. A cavallo tra il 2006 e il 2013 gli appassionati si sono goduti anche Call of Juarez.

Creato da Techland, compagnia oggi celebre per la serie di Dying Light, l'originale Call of Juarez venne pubblicato su PC nel 2006 per poi sbarcare anche su Xbox 360 un anno dopo. All'epoca il filone western poteva già vantare esponenti come Red Dead Revolver e Gun (a tal proposito, chi è il migliore tra Red Dead Revolver e Gun?), tuttavia Call of Juarez si rivelò una loro valida alternativa grazie all'impostazione in prima persona ed all'intrigante storia, che ruotava attorno al cowboy Billy Candle ed al pistolero divenuto prete Ray McCall. Nonostante l'accoglienza della stampa all'epoca non si fosse rivelata troppo calorosa, Call of Juarez ottenne comunque un discreto successo e gli apprezzamenti del pubblico, portando così alla nascita di una vera e propria serie.

Il successivo Call of Juarez Bound in Blood, pubblicato da Ubisoft nel 2009, si dimostrò un concreto passo avanti rispetto a quanto visto nel predecessore. Con il nuovo episodio Techland migliorò gameplay e resa tecnica, raccontando una storia ambientata 17 anni prima le vicende del capostipite e tutta incentrata sui fratelli McCall, il già noto Ray e Thomas. Anche l'accoglienza di critica e pubblico si dimostrò più calorosa e faceva ben sperare per il proseguo del franchise. Ma qualcosa va storto con il terzo gioco...

Call of Juarez The Cartel sbarcò su PS3, Xbox 360 e PC nel 2011 ma sembrava essere un lontano parente dei due giochi precedenti. A non piacere fu il totale cambio di setting, ora collocato ai tempi moderni e dunque privo delle atmosfere western che caratterizzavano il brand. Ma anche in termini puramente ludici mancarono le soddisfazioni: il sistema di shooting appariva molto più impreciso e la struttura dell'avventura stessa lasciava a desiderare, mentre storia e personaggi faticano a conquistare i giocatori. Il tutto senza dimenticare una lunga serie di bug e problemi tecnici, alcuni anche piuttosto seri e che penalizzavano in maniera consistente tutta la produzione.

Il flop di The Cartel darà una botta piuttosto consistente alla popolarità del brand, proseguito nel 2013 con Call of Juarez Gunslinger, episodio scollegato dai precedenti in ottica narrativa: nonostante il quarto gioco fosse sicuramente molto più curato rispetto al terzo titolo, Gunslinger non ha ottenuto grande popolarità presso il pubblico, risultando dunque l'ultimo esponente del brand ad essere pubblicato. Ad oggi Techland non ha più proposto nuove iterazioni di Call of Juarez e nulla sembra lasciar intendere un suo ritorno in scena nel prossimo futuro. Ma chissà, con il fascino intramontabile del far west, mai dire mai.