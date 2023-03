Non solo Redfall: anche Diablo 4 e Forza Horizon 5 riceveranno il DLSS 3 su PC

Sappiamo già che Redfall supporterà il DLSS 3 su PC ma, come annunciato oggi da NVIDIA, ad accompagnarlo ci saranno anche Diablo 4 e Forza Horizon 5, che si apprestano allo stesso modo ad accogliere la tecnologia di upscaling disponibile con le schede grafiche della serie RTX 40.

"Supportare un gameplay fluido in Diablo IV è una priorità per Blizzard", ha affermato Michael Bukowski, direttore tecnico di Diablo IV presso Blizzard Entertainment. "Siamo entusiasti dell'elevato frame rate di Diablo IV in esecuzione su hardware NVIDIA GeForce RTX serie 40 e DLSS 3".

NVIDIA ha anche confermato che il supporto alla tecnologia di upscaling basato su intelligenza artificiale esistente di Forza Horizon 5 è destinato ad evolversi per accogliere il DLSS 3: "La grafica neurale ha rivoluzionato il gioco sin dalla sua introduzione con NVIDIA DLSS e ora la stiamo portando a nuovi livelli", ha dichiarato Matt Wuebbling, vice presidente del marketing globale di GeForce presso NVIDIA. "I super-franchising di giochi per PC come Diablo e Forza Horizon e il nuovo Redfall di Bethesda stanno alzando il livello della qualità dell'immagine con una grafica straordinaria mentre utilizzano DLSS per mantenere il gameplay assolutamente fluido". In cima e in calce alla notizia potete gustarvi due nuovi trailer che ci introducono alle migliore tecniche di Diablo 4 e Forza Horizon 5 rese possibili tramite le tecnologie NVIDIA.

Oltre a questi titoli di alto profilo, NVIDIA conferma che il supporto DLSS arriverà anche in alcuni indie: Deceive Inc., Gripper, Smalland: Survive the Wilds e The Finals.

Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi al nuovo Story Trailer di Redfall, recentemente pubblicato da Arkane Studios e Bethesda.