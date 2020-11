Non riesce ad acquistare una PS5: gag sui social di Federico Chiesa della Juve

Con l'arrivo delle console di nuova generazione anche il mondo del calcio sta parlando di videogiochi, dal momento che sono stati diversi i giocatori che hanno mostrato online la loro nuova PlayStation 5. Tra questi, purtroppo, non c'è Federico Chiesa, calciatore della Juve che non ha una console Sony e ha deciso di scherzarci sopra.

Non essendo riuscito ad accaparrarsi una PlayStation 5, il giocatore bianconero ha provato a fare dell'ironia pubblicando sul proprio account Instagram una divertente foto della sua PlayStation 4 Pro, accompagnata da un DualShock 4 in versione mimetica, con sopra un piccolo post-it con la dicitura "PS5". Insomma, non avendo la nuova console Sony Chiesa ha deciso di far finta di averne una, magari in attesa che con la seconda ondata di console possa acquistarne una anche lui.

Nel frattempo le cose sono andate diversamente per buona parte dei giocatori del Milan, visto che Zlatan Ibrahimovic ha regalato una PlayStation 5 nuova di zecca ad ognuno dei propri compagni di squadra, i quali hanno mostrato il proprio entusiasmo per il dono sui social. Vi ricordiamo anche che in queste ore PlayStation 5 è venduta a prezzi folli da furbetti che approfittano dello scarso numero di unità in vendita nei negozi online e sarebbe meglio evitare di alimentare questo genere di iniziative.