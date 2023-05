Forse non lo sapete, ma le cartucce Nintendo Switch sono cattivissime da mangiare

Che sapore hanno le cartucce di Nintendo Switch? Una domanda assurda vero? Eppure, le cartucce della console Nintendo hanno un sapore ben preciso e a quanto pare sono ancora molto cattive da assaporare. E per quanto possa sembrarvi strano, esiste un motivo piuttosto nobile dietro a questa decisione della casa di Kyoto.

Se ne parlava già nel 2017: le cartucce di Nintendo Switch hanno il gusto dell'insetticida (ma qualcuno davvero conoscere il sapere dell'insetticida?), dunque a contatto con la lingua rilasciano un sapore molto aspro e particolarmente amaro. Il motivo? Scoraggiare i più piccoli e gli animali dal mettersi in bocca le cartucce di Switch, il saporaccio dovrebbe bastare per allontanare qualsiasi idea di tenere in bocca questi pezzi di plastica per più di qualche secondo, quanto basta per rendersi conto del loro sapore disgustoso.

La plastica delle cartucce è trattata con benzoato di denatonio, sostanza che contribuisce a rendere il "guscio" sgradevolissimo a contatto con la lingua. Una piccola accortezza da parte di Nintendo, la quale ha ben pensato con questo escamotage di salvaguardare il più possibile a salute dei bambini e degli animali. Magari conoscerete qualcuno che per mesi ha applicato uno smalto trasparente sulle unghie dal sapore amarissimo proprio per evitare di mangiarle... l'idea è esattamente la stessa, e sembra funzionare alla grnade.