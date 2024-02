Se non sapete cosa fare questo weekend, trucidate gratis gli zombie di Dying Light 2

Se non sapete a cosa giocare questo weekend, potete approfittarne per dare una chance a Dying Light 2, che si sta concedendo a tutti gli interessati nell'ambito di un nuovo weekend di gioco gratuito su Steam.

Nel momento in cui vi scriviamo, la versione completa di Dying Light 2 nella nuova edizione Reloaded può essere fruita in via del tutto gratuita su Steam. Per giocarci non dovete fare altro che recarvi sulla pagina del negozio di Dying Light 2 e cliccare sul pulsante "Avvia Gioco". Se siete già iscritti a Steam e avete installato il client, allora quest'ultimo si aprirà automaticamente per effettuare il download; in alternativa, vi verrà concessa l'opportunità di creare un nuovo account Steam, indispensabile per poter proseguire.

Il weekend di gioco gratis di Dying Light 2 proseguirà fino alle ore 19:00 di lunedì 26 febbraio (quindi, tecnicamente, è ben più di un normale fine settimana), dopodiché dovrete necessariamente acquistare il gioco per poter continuare l'avventura. Per fortuna potrete farlo a prezzo scontato, dal momento che Dying Light 2 sarà in saldo a 29,99 euro (in luogo dei canonici 59,99 euro) fino al prossimo 7 marzo.

Tutto ciò è finalizzato al supporto della nuova Reloaded Edition di Dying Light 2, che si pone come l'edizione definitiva dello zombie game di Techland offrendo tante nuove armi da fuoco, il DLC Bloody Ties incluso nel prezzo e contenuti aggiuntivi come le missioni di sopravvivenza in cooperativa, le attività del Tabellone e una pletora di migliorie grafiche e prestazionali.