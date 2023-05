Questa non la sapete: sulla PS2 c'era Netflix, da avviare su DVD!

Lo sappiamo cosa state pensando: un DVD di Netflix per la PS2? Lo sanno tutti che Netflix non esisteva a quei tempi. In realtà questa credenza popolare è totalmente errata, dal momento che Netflix nasce proprio come servizio di noleggio DVD negli Stati Uniti per poi evolversi verso la trasmissione in streaming. Ma cosa c'entra Netflix con la PS2?

Per quanto possa, ribadiamo, sembrare molto strano, nel 2009 Netflix lancia (solo in Brasile) un DVD per PlayStation 2. In piena epoca PlayStation 3, in Sudamerica la PS2 andava ancora molto forte, sopratutto come lettore DVD e dunque e si pensa di lanciare questo prodotto come test.

Come funziona? Semplicemente, inserendo il disco nel lettore parte l'applicazione di Netflix, un limite dovuto al fatto che su PS2 non esisteva il PlayStation Store e dunque non era possibile scaricare app. Ecco quindi che un disco che funziona da boot per l'app di Netflix, una volta lanciato il software compare il catalogo dei film disponibili, questi da vedere però in streaming e ovviamente non presenti sul supporto fisico.

Netflix per PS2 è stato chiuso nel 2012, un disco simile era stato reso disponibile anche per Wii ma anche in questo caso non nel nostro paese, dove Netflix è arrivato solamente nella seconda metà degli anni '10.