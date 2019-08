Non ha senso incolpare i videogiochi per le stragi, ne parla un professore di Psicologia

Le stragi avvenute a distanza di pochissimo tempo la settimana scorsa negli Stati Uniti hanno di nuovo messo i videogiochi sul banco degli imputati. Molti politici americani si sono scagliati contro i videogame e la loro presunta banalizzazione della violenza.

Ad incolpare il mondo videoludico è stato anche Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'America, che ha puntato il dito contro la "glorificazione della violenza" che i giovani americani vedono nei videogiochi e nei prodotti di intrattenimento in generale, facendo divampare la polemica.

Alle polemiche avevano tentato di rispondere sia la ESA, che ha cercato di porre l'attenzione sulla facilità con cui è possibile procurarsi un'arma negli Stati Uniti e che si tratta dell'unico paese in cui avvengono sparatorie con una frequenza così elevata, rispetto a tutti gli altri paesi in cui si fa utilizzo di videogiochi, ed anche Reggie Fils-Aime, ex presidente di Nintendo of America, che ha postato su Twitter una statistica simile.

Adesso una nuova voce si leva a favore dell'industria videoludica, nello specifico quella del Dr. Chris Ferguson, professore di psicologia alla Stetson University, che ha così minimizzato la correlazione tra lo giocare ai videogiochi e diventare un serial killer: "Sarebbe come dire che le banane causano suicidi. Letteralmente. I numeri sono praticamente gli stessi".

A lui si è unito anche James Ivory, professore e direttore delle ricerche alla Virginia Tech: "È molto simile al dare la colpa al fatto che gli autori delle stragi indossassero le scarpe. Le indossano, sì, ma lo fa anche la maggior parte della popolazione. Quando pensiamo a qualcuno da incolpare, lo facciamo a seconda di come ci fa più comodo. Non ho mai sentito nessun politico parlare dei videogiochi quando un immigrato commette un crimine, ad esempio".

Che ne pensate delle loro parole?