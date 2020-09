Non solo Shadow Warrior 3: Flying Wild Hog annuncia una collaborazione con Focus Home

Sembra proprio che Shadow Warrior 3 non sia l'unico progetto in sviluppo presso il team Flying Wild Hog, dal momento che proprio questa sera è stata annunciata un'inaspettata collaborazione con Focus Home Interactive per un nuovo gioco.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Michal Szustak, CEO di Flying Wild Hog:

"Focus Home Interactive è il partner perfetto per Flying Wild Hog. Entrambi condividiamo la passione per la creazione di mondi unici conditi da un gameplay folle. Ci teniamo inoltre alla qualità e alla creatività. I ragazzi di Focus non solo condividono con noi questa filosofia, ma ci stanno anche aiutando a fare in modo che da questa visione nasca un gioco incredibile. Siamo sicuri che questa collaborazione darà vita ad un'esperienza favolosa per i giocatori di tutto il mondo. Gli appassionati di giochi d'azione originali possono aspettarsi una gran sorpresa!"

Da queste parole possiamo quindi apprendere che il progetto in questione è un nuovo action con delle meccaniche di gameplay inedite e che, stando alle dichiarazioni di Szustak, è decisamente ambizioso. In ogni caso è difficile che sentiremo parlare di questo prodotto prima che Shadow Warrior 3 faccia il proprio debutto nel corso del 2021 su PC.

Vi ricordiamo che al momento Flying Wild Hog è anche al lavoro con Jagex su un action next-gen.