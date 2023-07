Non solo Silent Hill e Alone in the Dark: un'altra serie horror tornerà via remake?

Come sappiamo, Konami è alle prese con il remake di Silent Hill 2, mentre THQ Nordic pubblicherà il nuovo Alone in the Dark ad ottobre, tuttavia sembra che un'altra serie survival horror possa fare in futuro il suo ritorno in scena.

Ad anticiparlo è il noto insider Dusk Golem, specializzato per l'appunto in giochi horror ed in particolare su Resident Evil e Silent Hill, secondo il quale il remake di un vecchia gloria di questo genere sarebbe in lavorazione. Dusk Golem però non scende maggiormente nei dettagli e si limita semplicemente a confermare che il progetto esiste. Rispondendo ad un altro utente, l'insider specifica comunque che non si tratta di Haunting Ground, titolo Capcom del 2005 pubblicato su PlayStation 2, e che non si tratta assolutamente di un altro progetto collegato a Silent Hill.

Dusk Golem aggiunge inoltre che, pur essendo sicuro al 100% che non verrà cancellato, l'uscita del misterioso remake sarebbe comunque parecchio lontana, in quanto il progetto non vedrebbe la luce prima del 2026: è anche questo il motivo per cui non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, in quanto ritiene che non abbia senso mandare in hype i giocatori quando il debutto sul mercato dista almeno tre anni pieni ancora.

Chissà dunque a quale brand fa riferimento Dusk Golem: se davvero questo remake esiste, non resta che portare pazienza in quanto sarà una lunga attesa.