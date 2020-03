Non solo Silent Hill: anche Castlevania e Metal Gear in arrivo su PS5? Nuovi rumor!

I primi rumor su un possibile ritorno di Silent Hills risalgono alla fine dello scorso anno, voci che indicavano il possibile ritorno del gioco grazie al ripresa di rapporti professionali tra Hideo Kojima e Konami.

Nel corso degli ultimi giorni le voci di corridoio si sono intensificate, con diverse fonti che riportano dell'intenzione di Sony di portare su PlayStation 5 il gioco del Game Director di Death Stranding e un soft reboot di Silent Hill. In seguito al diffondersi si tali indiscrezioni, diversi osservatori sono tornati a prendere in considerazione un misterioso post apparso su 4chan nel corso del mese di gennaio. Inizialmente ignorato e considerato come completamente inattendibile, il messaggio sta ora suscitando un discreto interesse, poiché parte del contenuto sembra combaciare con i rumor più recenti.



Al suo interno, un presunto dipendente di Konami riferiva di diversi progetti in via di discussione entro le mura della software house. in particolare, si riportava dell'intenzione di Sony di mettere le mani su tre delle IP più celebri del gruppo (Silent Hill, Castlevania e Metal Gear) per dare vita ai seguenti tre progetti:

un remake di Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake , in esclusiva per PS5;

, in esclusiva per PS5; un soft reboot di Silent Hill con il coinvolgimento di Ito, Toyama e forse Ikumi Nakamura, in esclusiva PS5;

con il coinvolgimento di Ito, Toyama e forse Ikumi Nakamura, in esclusiva PS5; un completo reboot di Castlevania, con il coinvolgimento di Shutaro Iida, Koji Igarashi e Sony Japan. Il gioco dovrebbe avere forti influenze derivanti da Bloodborne ed essere, ancora una volta, esclusiva PlayStation 5;

Per un, riporta la fonte, si sarebbe inoltre discusso di undelle IP da parte di Sony. Ovviamente, il tutto resta al momento assolutamente non confermato: per saperne eventualmente di più sarà necessario attendere la presentazione della line-up di