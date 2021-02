Non solo Silent Hill: Konami vuole riportare in vita anche Metal Gear Solid e Castlevania?

Secondo quanto riportato a VGC Konami avrebbe ne due giochi di Silent Hill in sviluppo ma c'è di più perchè sembra che il publisher giapponese voglia riportare in vita anche altre due proprietà intellettuali del suo vastissimo catalogo.

Silent Hill sarebbe solo la punta dell'iceberg di un processo iniziato con Contra Rogue Corps e votato alla valorizzazione di IP "Legacy" ad alto potenziale. La fonte ha fatto saper che due giochi di Silent Hill sono in lavorazione, uno presso uno studio giapponese (presumibilmente Sony Japan Studios) mentre il secondo sarebbe nelle mani di uno studio occidentale, probabilmente Bloober Team, autori di The Medium, Blair Witch e Layers of Fear.

Le prossime IP Konami a tornare in vita dovrebbero essere Castlevania e Metal Gear Solid, con l'azienda che starebbe cercando studi esterni ai quali affidare i lavori. La direzione intrapresa sembra andare verso lo sviluppo in outsourcing invece di privilegiare lo sviluppo in-house, questo con l'obiettivo di contenere i costi anche in vista della ristrutturazione interna di Konami in programma dal primo aprile.

La fonte in ogni caso sottolinea come al momento nessuno studio sia al lavoro su nuovi giochi di Castlevania e Metal Gear Solid, dunque qualsiasi progetto legato ai due franchise vedrà la luce solamente "tra alcuni anni."