Non solo Silent Hill: Resident Evil Show annunciato per questa settimana, c'è RE4 Remake

Capcom ha annunciato un nuovo appuntamento con Resident Evil Showcase, giusto in tempo per Halloween la serie horror della casa di Osaka torna a mostrarsi al pubblico con interessanti novità sui giochi della serie.

L'appuntamento è in programma il 21 ottobre a mezzanotte (notte tra giovedì e venerdì) ora italiana, durante il Resident Evil Showcase, Capcom mostrerà un nuovo trailer e un video gameplay di Resident Evil 4 Remake, uno sguardo a Resident Evil Village Gold Edition e alla nuova espansione del gioco oltre ad altre novità non ancora svelate.

Probabile anche la presenza di Resident Evil Re:Verse (in uscita il 28 ottobre insieme a Resident Evil Village Gold Edition) e non si escludono annunci legati a progetti collaterali legati al franchise Resident Evil. Non ci resta che attendere pochi giorni per saperne di più, ricordiamo che il 19 ottobre Konami svelerà il futuro di Silent Hill, dopo anni di assenza la celebre serie horror del publisher giapponese si prepara a tornare sui nostri schermi, poche ore dopo invece sarà Capcom a vuotare il sacco con uno showcase a tema Resident Evi.

Settimana dunque molto ricca per gli appassionati di giochi horror e non poteva essere altrimenti, a pochi giorni dalla festa di Halloween.