Non solo Sly Cooper 5: anche inFamous per PS5 verrà annunciato quest'anno?

AccountNGT e altri insider non hanno dubbi: un nuovo Sly Cooper verrà annunciato a settembre, probabilmente durante il PlayStation Showcase di fine estate, ma c'è un secondo titolo di Sucker Punch che sarebbe pronto a fare il suo ritorno.

Secondo il leaker che ha svelato in anticipo l'esistenza di Star Wars Eclipse, Sony sarebbe pronta a presentare anche un nuovo gioco di inFamous entro la fine dell'anno. Non è chiaro se il gioco verrà svelato prima o dopo Sly Cooper 5, ma le fonti dell'insider confermano assolutamente la presentazione di un nuovo inFamous nel 2022, mentre la data di uscita non è stata resa nota.

Non è la prima volta che si para del ritorno di inFamous, il franchise è in pausa ormai da molti anni, dal lancio di inFamous First Light per PS4, espansione standalone di inFamous Second Son, gioco previsto inizialmente come titolo di lancio di PS4 e poi uscito in realtà nel marzo 2024.

Da oltre otto anni la serie è finita nel dimenticatoio e Sucker Punch si è dedicata anima e corpo a Ghost of Tsushima, mettendo da parte i franchise inFamous e Sly Cooper. Un ritorno di entrambe le IP però sembra essere certo e l'annuncio ufficiale non sembrerebbe essere troppo lontano.