Non solo Anthem: BioWare non ha intenzione di abbandonare Dragon Age e Mass Effect

BioWare sta sviluppando Anthem, ma i fan chiamano a gran voce anche i nuovi capitoli di Dragon Age e Mass Effect. Il team di sviluppo ha dichiarato che non ha intenzione di abbandonare i due franchise, dunque è lecito aspettarsi che in futuro le serie torneranno sul mercato.

A parlarne, ai microfoni di Game Informer, ci ha pensato Casey Hudson di BioWare nel corso del coverage della rivista dedicato ad Anthem. Secondo il producer il team non intende abbandonare i due celebri franchise RPG.

"Gran parte del team di sviluppo di BioWare sta lavorando su Anthem adesso, ma abbiamo anche alcuni sviluppatori che stanno cercando di capire come potrebbe essere il prossimo Dragon Age. Per quanto riguarda Mass Effect, è il mio 'bambino'. Ho partecipato alla produzione sin dall'inizio. Ovviamente desideriamo tornarci, prima o poi".

Poche ore fa si è tenuto EA Play 2018, la conferenza di Electronic Arts che fa da apripista agli showcase previsti per l'E3 2018: la nuova IP di BioWare, Anthem, è stata ovviamente protagonista con un trailer cinematico e un video gameplay conditi dalla data di uscita del titolo, fissata per il 22 febbraio 2019 per PS4, Xbox One e PC.