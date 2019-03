Non solo Stadia: anche Walmart interessata al cloud gaming?

Non di solo Google vive l'uomo. Dopo la presentazione di Stadia, il nuovo modo di intendere il gaming da parte del colosso, l'attenzione della community dei gamer e le conseguenti discussioni, vertono tutte sul cloud gaming, quello che già molti hanno definito come "il futuro dei videogames".

Se la definizione si rivelerà appropriata solo il futuro ce lo dirà, ma è innegabile che Stadia abbia suscitato un certo clamore, tanto che sembra che non sia solo Google l'unica azienda intenzionata a buttarsi nella mischia, e il primo nome che spunta non è nemmeno uno di quelli più prevedibili.

Si tratta infatti di Walmart, il gigantesco retailer americano, che si vocifera voglia lanciare la propria piattaforma di videogames in streamng. L'idea sarebbe in sviluppo da inizio anno, e i vertici dell'azienda avrebbero intrecciato alcuni rapporti con degli sviluppatori alla GDC.

Ora, Google è sicuramente avvantaggiato dal fatto di avere già una buona base non solo in termini di utenza, ma anche di data center e server a propria disposizione, tanto che Phil Harrison ha già dichiarato che la latenza non sarà un problema su Stadia, ma le risorse a Walmart di certo non mancano, e il suo data center in Missouri, chiamato Area 71, ospita oltre 460 trilioni di dati e può contare anche sugli Walmart Labs nella Silicon Valley.

Al momento in ogni caso, si tratta di pura speculazione, mancando un qualsiasi commento da parte della società, ma vi terremo informati in caso di sviluppi. Voi che ne pensate? Walmart può davvero essere un importante competitor per Google Stadia?