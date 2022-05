Non solo Sonic Origins: un nuovo Sonic 2D è in sviluppo? Parte il rumor

Mentre i fan del porcospino blu aspettano con impazienza l'uscita di Sonic Origins, raccolta dei primi capitoli della serie usciti ormai tre decenni fa, potrebbe esserci spazio anche per un'avventura 2D del tutto inedita con protagonista la celebre mascotte di SEGA.

Stando a quanto riferito dall'insider Zippo, il Sonic Team starebbe sviluppando un nuovo platform bidimensionale, senza nessun coinvolgimento di team esterni come accaduto nel caso di Sonic Mania. Non solo, il progetto sarebbe concepito come il successore delle serie Sonic Advance e Sonic Rush, viste rispettivamente su Game Boy Advance e Nintendo DS, ed oltre a Sonic ci sarebbero anche Tails e Knuckles come personaggi giocabili.

Zippo prova inoltre ad ipotizzare una possibile finestra di lancio del gioco, che potrebbe fare il suo esordio nel corso del 2023: con Sonic Frontiers ancora previsto per Natale 2022, per l'insider sarebbe molto improbabile il debutto del prossimo Sonic 2D nello stesso anno, motivo per cui ci sarà da aspettare a lungo.

Quanto riportato deve essere per il momento preso con il beneficio del dubbio, considerato che il leaker in questione non sempre si è rivelato una fonte affidabile. In ogni caso un nuovo Sonic 2D farebbe sicuramente felici i fan di lungo corso del franchise, soprattutto dopo aver rispolverato i grandi classici grazie all'arrivo di Sonic Origins.