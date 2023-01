Non solo Sony: anche Google e Nvidia si oppongono all'affare Microsoft x Activision?

Stando alle ultime indiscrezioni, anche Google e Nvidia avrebbero comunicato alla FTC (Federal Trade Commission) le loro preoccupazioni in merito all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft, già ostacolata da Sony.

Proprio nel corso della serata, sulle pagine di Bloomberg è apparso un lungo articolo dedicato alle dichiarazioni dei due colossi del settore tecnologico circa l'affare da 69 miliardi di dollari. Parlare di una vera e propria opposizione da parte di Google e Nvidia sarebbe sbagliato, ma entrambe le aziende sembrerebbero preoccupate per eventuali conseguenze della conclusione della transazione. Più nello specifico, si parla di timori inerenti al cloud, agli abbonamenti e al mobile gaming. Se così fosse, Nvidia temerebbe il sopravvento di Xbox Cloud Gaming su GeForce Now, invece Google è spaventata all'idea che Microsoft possa diventare così forte nel settore dei videogiochi per smartphone da poter ignorare il suo store per i futuri prodotti, in maniera simile a quanto accaduto con Epic Games e il suo Fortnite.

Va precisato che non vi sono al momento conferme in merito alle dichiarazioni di Google e Nvidia, visto che il report di Bloomberg non ha alcuna fonte ufficiale. Stando al noto portale, coloro i quali hanno anticipato questi dettagli hanno preferito restare nell'anonimato per non avere conseguenze.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che l'acquisizione di Activision Blizzard potrebbe slittare al 2024.