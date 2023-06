Non sperate in Psychonauts 3: Double Fine sta lavorando a nuovi giochi più piccoli

Nelle scorse settimane Microsoft aveva lasciato intendere con un tweet che Psychonauts 3 fosse già in sviluppo, tuttavia nessun dettaglio è poi emerso in seguito. A quanto pare si è trattato semplicemente di un falso allarme, in quanto Double Fine non starebbe assolutamente pensando ad un nuovo capitolo della serie.

Nel corso di un'intervista con il canale Youtube Cressup, non solo Tim Schafer ha detto di non aver visto il tweet in questione, ma ha confermato in maniera categorica che non sta lavorando a Psychonauts 3, mettendo dunque a tacere i rumor sull'argomento. Ha tuttavia aggiunto che in questo momento il suo studio sta sviluppando "nuove cose, non ancora annunciate", e che dunque è pienamente attivo sui prossimi misteriosi progetti.

Schafer chiaramente non ha condiviso nessun dettaglio riguardo la natura ed i contenuti delle opere attualmente in cantiere, ma ha comunque rivelato che si tratta di "giochi più piccoli" rispetto alle produzioni precedenti del team. "Abbiamo realizzato grossi giochi che sono stati difficili da completare, ma non abbiamo alcun rancore verso di loro", afferma Schafer, che prosegue: "Il primo Psychonauts è stato davvero difficile da sviluppare, ma abbiamo lavorato serenamente tra di noi. Non è un discorso di grandi giochi contro piccoli giochi, riguarda invece i valori della nostra compagnia e quanto riusciamo ad esserci fedeli. Ci spinge a ricordare quali sono i nostri valori, anche a condividerli con altre compagnie".

"Torneremo a fare giochi grossi", assicura il celebre game designer, che conclude: "Non li stiamo facendo adesso, ora stiamo realizzando giochi più piccoli, roba segreta". Anche se dunque non in sviluppo, questo non significa affatto che Psychonauts 3 non diverrà mai realtà, semplicemente si dovrà portare pazienza ed aspettare ancora molto tempo prima che il progetto possa eventualmente concretizzarsi. Del resto Psychonauts 2 ha venduto quasi 2 milioni di copie rivelandosi il più grande successo della storia di Double Fine, pertanto è lecito attendersi prima o poi un terzo capitolo.