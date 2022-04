Non solo Spider-Man 2 e Wolverine: Insomniac al lavoro su un multiplayer, è Resistance?

Come ormai ben saprete, Insomniac Games è uno dei team Sony al lavoro su due delle esclusive più attesa dai fan e legate al mondo dei supereroi Marvel: Spider-Man 2 e Wolverine. Sembrerebbe però che la software house facente parte dei PlayStation Studios stia lavorando anche ad un gioco multigiocatore online.

A svelare questo interessante dettaglio è, come accade sempre più spesso, un semplice annuncio di lavoro. Chiaramente l'annuncio in questione non contiene alcun indizio sulla natura del progetto e tutto ciò che sappiamo è che il team è attualmente alla ricerca di un Senior Gameplay Manager per il suo gioco multiplayer. Come potete facilmente immaginare, i fan del mondo PlayStation si sono immediatamente scatenati sui social e sono davvero in tanti a pensare che il progetto in questione possa essere in qualche modo legato al ritorno di Resistance, sparatutto in prima persona che è sparito dai radar dopo un terzo capitolo che non ha convinto del tutto pubblico e critica e l'insuccesso di Burning Skies, titolo esclusivo di PlayStation Vita.

Non possiamo escludere che l'ipotesi dei fan sia sbagliata, visto che la stessa Sony ha ammesso di essere interessata allo sviluppo di produzioni multiplayer che possano essere aggiornate nel tempo. Chissà se a dare una mano ad Insomniac non sarà anche Bungie, sempre che il progetto in questione sia uno sparatutto in prima persona.

A proposito, sapevate che, stando ad un vecchio rumor, Resistance 4 sarebbe stato cancellato?