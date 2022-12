Non solo Star Wars Jedi Survivor: tutti i soulslike che dovrebbero arrivare nel 2023

Nel corso del prossimo anno arriveranno tantissimi nuovi giochi e fra i generi più gettonati troviamo sicuramente quello dei soulslike. Non a caso, infatti, sono parecchi i titoli in uscita nel 2023 le cui meccaniche si rifanno alle produzioni FromSoftware.

Ecco di seguito alcuni dei soulslike che dovrebbero approdare sugli scaffali durante il prossimo anno:

Lies of P

Wo Long Fallen Dynasty

Black Myth Wukong

The Lords of the Fallen

Flintlock: Siege of Dawn

Star Wars Jedi Survivor

Uno dei dati più interessanti dell'elenco è che esattamente la metà dei videogiochi appartenenti al genere che stanno per arrivare sul mercato faranno parte sin dal lancio del catalogo di Xbox Game Pass. Ci stiamo riferendo a Flintlock, Lies of P e Wo Long Fallen Dynasty, tutti e tre in arrivo nella libreria del servizio Microsoft al day one.

Va inoltre precisato che non possiamo avere la certezza assoluta dell'arrivo di queste produzioni nel corso del 2023 e, sebbene alcune di esse difficilmente verranno rinviate, è probabile che giochi come Black Myth Wukong e Lies of P possano subire un ritardo per via dell'assenza di una data d'uscita esatta. In entrambi i casi, gli sviluppatori hanno svelato una generica finestra di lancio e in questi casi le probabilità di un posticipo sono elevate.