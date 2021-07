Non solo Steam Deck: dal Game Boy alla PSP, le migliori console portatili

Dopo la rivoluzione portata sul finire dello scorso anno dalle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ci stavamo preparando a vivere un'estate tranquilla, ma poi è arrivato l'annuncio bomba di Steam Deck, una console portatile atipica e vicinissima al mondo PC.

Le spedizioni dei tre modelli di Steam Deck non cominceranno prima della fine di quest'anno (per i primi utenti che l'hanno preordinata), pertanto nell'attesa abbiamo ben pensato di andare alla riscoperta delle console portatili che hanno fatto la storia.

La nostra rassegna, ovviamente, non poteva non cominciare dal Game Boy, che nel 1989 ha dato il via alla storia moderna delle piattaforme portatili. Per chi ha vissuto gli anni '90, si tratta di un oggetto di culto: non aveva uno schermo a colori, non era retroilluminato (certe cose sono arrivate con le revisioni degli anni successivi), ma il form factor e l'incredibile ludoteca lo hanno reso un successo planetario. Come non citare, poi, PSP? PlayStation Portable era un prodotto ambizioso e tecnicamente all'avanguardia, che si è imposto come una solida alternativa al Nintendo DS ospitando serie iconiche come Metal Gear Solid, Grand Theft Auto, God of War, Final Fantasy e Ratchet & Clank.

Non è possibile condensare la storia delle migliori console portatili di sempre in una semplice notizia, pertanto vi invitiamo a guardare il Video Speciale in apertura. Buona visione!