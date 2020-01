Non solo Stranger's Wrath HD: altri tre giochi di Oddworld in arrivo su Nintendo Switch

Oddworld Stranger's Wrath HD uscirà il 23 gennaio su Switch ma questo non sarà il solo gioco della serie a fare capolino sulla console ibrida di Nintendo, grazie ad una partnership siglata tra Oddworld Inhabitants e il publisher Microids.

La collaborazione prevede la pubblicazione di tre giochi su Nintendo Switch, il primo sarà il già citato Oddworld Stranger's Wrath HD mentre gli altri non sono ancora noti ma presumibilmente si tratterà di riedizioni di vecchi classici della serie come Munch's Oddysee, mentre Oddworld Soulstorm sembra escluso da questo accordo.

Oddworld Stranger's Wrath HD uscirà non solo in versione digitale ma anche in edizione fisica (Standard e Limitata), le versioni retail arriveranno nei negozi durante il primo trimestre dell'anno, gli altri due giochi sono invece attesi nel corso del 2020.

Entrambe le parti si sono dette soddisfatte di questa partnership, che permetterà al pubblico di riscoprire la serie Oddworld in attesa di Soulstorm, in arrivo durante l'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC in esclusiva su Epic Games Store.