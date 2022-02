Non solo Street Fighter 6: annunciata anche la raccolta Capcom Fighting Collection

Street Fighter 6 non è l'unico annuncio di Capcom, la compagnia ha infatti svelato anche l'esistenza di Capcom Fighting Collection, nuova raccolta in arrivo il 24 giugno su PS4, PC (via Steam), Xbox One e Nintendo Switch, in formato fisico e digitale.

Il pacchetto include dieci diversi giochi: Darkstalkers The Night Warriors, Night Warriors Darkstalkers Revenge, Vampire Savior The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2 Darkstalkers Revenge, Vampire Savior 2 The Lord of Vampire, Red Earth, Cyberbots Fullmetal Madness, Super Gem Fighter Mini Mix, Super Puzzle Fighter II Turbo e Hyper Street Fighter II.

Per la prima volta in assoluto in Occidente una raccolta include tutti i giochi di Darkstalkers, inoltre Red Earth debutta su PC e console, tutti i giochi propongono il supporto per il multiplayer online con un Netcode, assicura Capcom, capace di soddisfare le esigenze dei puristi e dei pro player.

Non manca il classico museo con artwork, schizzi preparatori, documenti di game design, interviste e dietro le quinte dello sviluppo dei giochi inclusi nella raccolta. Una bella occasione per riscoprire dieci picchiaduro iconici che hanno fatto la storia di Capcom, la collection è compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S, il prezzo è fissato a 39.99 dollari USA, presumibilmente 39.99 euro in Europa, aspettiamo però conferme ufficiali in merito.