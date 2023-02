Non solo Street Fighter 6: sta arrivando anche Street Fighter VR!

Dopo avere visto l’ultimo video gameplay di Street Fighter 6, con la lotta tra Blanka e JP, i fan del picchiaduro firmato Capcom potranno godersi questo trailer di un gioco VR di Street Fighter dove sarà possibile combattere contro Ryu e Zangief in prima persona.

Per qualcuno sarà un incubo di motion sickness, ma per altri sarà un incredibile sogno: come ripreso dai colleghi di Road To VR, l’editore ha rilasciato il trailer che trovate allegato alla notizia. Si tratta di Street Fighter VR: Shadaloo Enhancement Plan (almeno, questo sembra essere il nome dato da Capcom), un titolo arcade che riutilizza gli asset di Ryu e Zangief da Street Fighter 5 per offrire un combattimento da una prospettiva in prima persona, tanto caotico quanto iconico.

Dai primi report si evince che i giocatori si confronteranno anche con altri combattenti del roster di Street Fighter 5 per diventare i lottatori più forti al mondo, usando anche abilità iconiche come l’Hadouken. Ci saranno, infine, ben otto finali differenti a seconda di quanti match il giocatore riesce a vincere.

Il gioco è disponibile per giocare su HTC Vive Pro 2 in Capcom Plaza, a Hiroshima, dove è attualmente in fase di test; entro fine aprile, dunque, arriverà in un centro commerciale Aeon in Giappone. Come avrete già intuito, si tratta per ora di una esperienza arcade esclusiva per i fan del Sol Levante. Al momento non ci sono conferme in merito al rilascio al di fuori del Giappone; tuttavia, non va escluso un debutto con PlayStation VR2 in un futuro più o meno prossimo.