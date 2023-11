Non solo Street Fighter 6, anche Virtua Fighter 3tb torna in sala giochi

Capcom e Taito hanno annunciato il lancio di Street Fighter 6 Type Arcade in sala giochi, ma non è l'unico grande ritorno nelle sale arcade giapponesi. In queste ore SEGA ha annunciato infatti l'imminente debutto di Virtua Fighter 3tb Online.

Il 28 novembre SEGA of Japan distribuirà una versione aggiornata di Virtua Fighter 3tb, uscito originariamente nel 1997 come update di Virtua Fighter 3, con l'aggiunta della modalità Team Battle, di un miglior bilanciamento e di nuove skills per i lottatori.

Virtua Fighter 3tb Online è basato sulla tecnologia di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, permettendo così ai giocatori di sfidare avversari di tutto il paese, inoltre è presente il supporto AIME per salvare i propri record e punteggi, visibili sulla piattaforma VF3tb Online.NET.

Un ritorno sicuramente gradito dagli appassionati di picchiaduro, che potranno così riprovare le emozioni degli anni '90 con uno dei giochi di maggior successo di sempre in formato arcade. Negli ultimi anni le sale giochi hanno subito un pesante contraccolpo anche in Giappone, con SEGA che ha venduto quasi tutte le sale di sua proprietà nel 2021, attività in pesante passivo dopo i lockdown a seguito dell'epidemia di Covid-19.

Vedremo mai Virtua Fighter 3tb Online in Europa? Difficile dirlo, ma questa eventualità sembra altamente improbabile.