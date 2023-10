Non succede, ma se succede... Trailer di GTA 6 questa settimana? Non trattenete il respiro

Ci siamo quasi no? Forse sì, o forse no. Comunque è iniziata la settimana che, secondo alcuni insider, ci dovrebbe portare in dono il primo trailer di GTA 6 previsto per il 26 ottobre. Sarà vero oppure no? Lo scopriremo presto.

Effettivamente, nelle ultime settimane si è parlato tanto di un trailer di GTA 6 in arrivo e la data indicata da molti è quella di giovedì 26 ottobre, ma c'è anche chi parla dei primi giorni di novembre come finestra scelta da Rockstar Games per droppare il primo trailer del nuovo Grand Theft Auto.

C'è da dire che vari insider più o meno affidabili hanno condiviso la notizia con la data del 26 ottobre ma nessun leaker o giornalista affidabile e di chiara fama (pensiamo a Andy Robinson, Tom Henderson, Tom Warren o Jason Schreier) ha mai parlato di un trailer di GTA 6 in arrivo a ottobre 2023.

La community spera in un trailer di GTA 6 a breve e c'è anche chi è molto arrabbiato per l'assenza di notizie su Grand Theft Auto 6, noi possiamo unirci al coro e sperare che Rockstar pubblichi un teaser o un trailer nei prossimi giorni, ma resta una speranza dal momento che non abbiamo indizi concreti di nessun tipo a riguardo. Insomma... credeteci, e noi faremo altrettanto, ma non trattenete il respiro nel frattempo.