Non solo Super Mario Bros Il Film: in quali giochi si sono scontrati Mario e Donkey Kong?

Il film di Super Mario Bros. ha messo nuovamente a confronto due delle più grandi icone di Nintendo: Mario e Donkey Kong danno vita ad un'epica battaglia che ha riportato alla mente i fasti della loro rivalità attraverso diversi videogiochi pubblicati nel corso degli anni.

Ve li ricordate? Iniziò tutto nel 1981, anno in cui il leggendario cabinato di Donkey Kong arrivava nelle sale giochi imponendosi come uno dei più amati e popolari di sempre. In quell'occasione Mario doveva salvare Pauline dalle grinfie dello scimmione incravattato, con quest'ultimo che faceva di tutto per ostacolare l'avversario lanciandogli ripetutamente addosso dei barili. Ancora prima di Bowser, DK fu dunque il primo, vero rivale dell'idraulico baffuto, ed i loro confronti non finiranno certo qui. Donkey Kong Jr. del 1982 vede i due personaggi in ruoli invertiti: Mario vestirà infatti i panni del villain, dopo aver imprigionato il gorilla in una gabbia costringendo dunque suo figlio, DK Junior, ad intervenire per salvarlo.

I due si incontreranno ancora una volta in Donkey Kong del 1994, gioco per Game Boy che reinterpreta il classico del 1981 aggiungendoci però una vera e propria avventura in stile Puzzle-Platform. L'obiettivo è sempre lo stesso: salvare Pauline da DK, il quale più volte si scontrerà con Mario fino ad un'epica battaglia finale sulla cima della sua torre. Il concept verrà poi ripreso dalla serie Mario vs Donkey Kong, che rinnoverà ancora una volta la faida tra i due.

Nel primo capitolo pubblicato su GBA nel 2004, DK ruba tutti i giocattoli Mini-Mario prodotti dalla Mario's Toy Company. Il baffuto eroe parte dunque al salvataggio della merce rubata, battendosi ripetutamente con il suo vecchio rivale. Il successo del gioco darà il via libera all'arrivo di tanti altri Mario vs Donkey Kong, tra i quali citiamo La Marcia dei Minimario, Parapiglia a Minilandia, Minis on the Move e Tipping Stars.

E tutto questo senza dimenticare la serie di Super Smash Bros. che permette di farli combattere in maniera diretta e spettacolare senza esclusione di colpi. O ancora, gli innumerevoli Mario Kart, sportivi come ad esempio Mario Golf e Mario Tennis o la serie di Mario Party: Mario e Donkey Kong sono stati più volte avversari anche all'interno di simili produzioni, rendendo in un certo senso immortale la loro rivalità che prosegue ormai da decenni.

Per concludere, andiamo a riscoprire quali sono i 5 migliori giochi di Donkey Kong, nella speranza di rivederlo presto protagonista in un'avventura tutta sua. E se ancora non lo avete visto, la nostra recensione di Super Mario Bros il Film potrebbe invogliarvi a recuperare quanto prima.