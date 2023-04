Non solo Super Mario: Jack Black vuole un film su Red Dead Redemption

Attualmente in sala nei panni di Bowser in Super Mario Bros: Il Film, Jack Black ha dichiarato di essere un grande fan degli adattamenti realizzati con buonsenso.

Nel corso di una recente intervista, l'attore protagonista di School of Rock ha citato a tal proposito la serie TV di The Last of Us. "È incredibile quanto sia fedele al materiale originale. - ha commentato l'interprete - Fondamentalmente arriva tutto dal videogioco, a parte un paio di cambiamenti. Vincerà qualsiasi premio disponibile. Ci sono altri videogiochi straordinari che devono ancora arrivare all'attenzione cinema e televisione. - ha proseguito Jack Black - Magari potrebbe esserci un film su Red Dead Redemption? Sarebbe giusto farlo, perché penso che abbia una sceneggiatura all'altezza, se non persino superiore, a quella di The Last of Us".



Il Bowser di Super Mario Bros: Il Film è dunque un grande appassionato dell'epopea western di Rockstar Games, al punto che sarebbe estremamente lieto di vederne arrivare i protagonisti sul grande o piccolo schermo. Un'impresa non da poco, vista la straordinaria ampiezza di Red Dead Redemption e Red Dead Redemption II, sia in termini narrativi sia di ambientazione. Anche voi siete d'accordo con Jack Black?



Nel frattempo, non dimenticate di restare in sala per visionare i titoli di coda di Super Mario Bros: Il Film!