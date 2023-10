Non solo Super Mario RPG: giochi da non perdere a novembre su Nintendo Switch

Il mese di novembre è piuttosto ricco di uscite su Nintendo Switch, noi abbiamo scelto cinque giochi che non dovreste assolutamente perderci, da Super Mario RPG a WarioWare Move It, per divertirsi alla grande.

Super Mario RPG 17 novembre

Remake di Super Mario RPG uscito su SNES (solo in Giappone e Nord America), nato con l'obiettivo di riportare in vita un vero classico della lineup Super Nintendo, un gioco acclamato da pubblico e critica e che ha posto le basi per la nascita della serie Paper Mario. Questo remake presenta un comparto tecnico rivisitato e migliore al gameplay, con l'espansione di alcune meccaniche e la presenza di nuovi nemici. Davvero interessante!

Hogwarts Legacy 14 novembre

In netto ritardo sulla tabella di marcia, Hogwarts Legacy esce anche su Nintendo Switch il 14 novembre. Se sulle qualità del gioco ormai si è detto tutto e il contrario di tutto, l'unica incognita riguarda il comparto tecnico, che sulla console ibrida di Nintendo potrebbe essere meno brillante del previsto, considerando anche quanto accaduto con Mortal Kombat 1, sempre pubblicato da WB Games. Ma se tutto andrà per il verso giusto, giocare a Hogwarts Legacy in mobilità potrebbe essere un vero piacere.

WarioWare Move It! 3 novembre

Oltre 200 folli minigiochi in compagnia di Wario e degli strampalati personaggi dell'universo di WarioWare! Move It non presenta grandi rivoluzioni rispetto ai precedenti giochi di Wario, presentandosi come la "solita" raccolta di giochi brevi e scanzonati... perfetto per le piovose serate autunnali!

Star Ocean The Second Story R 2 novembre

Star Ocean The Second Story R è il remake di Star Ocean The Second Story, secondo episodio della saga RPG Sci-Fi di Square, uscito originariamente nel 1998 su PlayStation. Nuovo stile grafico, nuove meccaniche di gameplay legate ai combattimenti, colonna sonora rimasterizzata e finali aggiuntivi. C'è davvero tanto da scoprire in Star Ocean The Second Story R!

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections 17 novembre

Se amate Naruto e Boruto, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è il gioco giusto per voi! Un brawler con grafica in stile anime e un roster che include decine di personaggi tratti dalle serie Naruto e Boruto, con tante modalità di gioco in single e multiplayer.