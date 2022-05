Non solo Syphon Filter: svelati altri classici PS1 sul PS Plus con supporto ai Trofei

Negli scorsi giorni è stato confermato che Syphon Filter ed altri giochi PS1 sul nuovo PS Plus avranno i Trofei, sebbene a parte il titolo firmato Sony Bend non sono stati rivelati quali classici del passato avrebbero implementato questa ormai iconica feature.

Ma con il nuovo PlayStation Plus che dal 23 maggio 2022 compie il suo esordio sui territori asiatici (Giappone escluso, dove è atteso per l'1 giugno 2022), arrivano ulteriori certezze sui giochi per la prima PlayStation che godono del supporto ai Trofei. Oltre a Syphon Filter, dunque, anche Ape Escape, Everybody's Golf, Wild Arms e Intelligent Qube (Kurushi in Europa) permetteranno ai giocatori di conquistare le ambite coppe.

In rete sono inoltre già state diffuse le liste trofei di ogni singolo titolo che li offre al momento, e a questo punto non è da escludere che il numero di giochi che ne garantiscono il supporto possa espandersi ulteriormente nel prossimo futuro, sia tra le produzioni già annunciate, sia tra quelle che verranno incluse all'interno del servizio in futuro.

Ricordiamo inoltre che i giochi PS1 sul PlayStation Plus hanno filtri e multiplayer online, oltre ad altre feature aggiuntive come la possibilità di poter riavvolgere il gameplay all'indietro o di poter salvare la partita in qualunque momento. Ancora una volta si conferma come Sony voglia fare le cose in grande con il suo servizio rinnovato, e non resta che attendere quali altre novità sono in cantiere per il prossimo futuro.