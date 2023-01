Non solo Tales of Symphonia: Bandai Namco non esclude altre remaster della serie

Tales of Symphonia è uno dei videogiochi più amati della serie Tales Of, uscito nel 2003, il gioco viene rimasterizzato in occasione del ventesimo anniversario ma questo potrebbe non essere il solo Tales a godere di un simile trattamento.

Nel caso di Tales of Symphonia, Bandai Namco ha scelto di riportare in vita il gioco sia per festeggiare il ventesimo compleanno, sia per venire incontro alle tantissime richieste della community. In questo senso però potrebbe non trattarsi di un caso isolato e se il pubblico continuerà a chiedere altre remaster, il publisher proverà a capire se ci sarà spazio per altre operazioni di questo genere.

Nata nel 1995, la saga di Tales of è una delle più popolari tra gli appassionati di JRPG, in oltre 25 anni di vita molti episodi hanno visto la luce solo in Giappone o su piattaforme ormai di difficile reperibilità, per questo l'ipotesi di ulteriori remaster non viene scartata a priori dal publisher, interessato a rendere accessibili ad un maggior numero di persone i giochi più famosi e amati della serie.

Pensiamo a giochi come Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Legendia, Tales of the Abyss e i più recenti Tales of Innocence, Tales of Symphonya Dawn of the New World, Tales of Vesperia, Tales of Graces, Tales of Xillia e Tales of Xillia 2.