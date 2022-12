Non solo Tekken 8: Katsuhiro Harada dichiara di star lavorando ad altri giochi

Quest'anno non è stato ricco di sole grandi produzioni approdate sul mercato videoludico, bensì anche dell'annuncio di nuovi titoli che segneranno la line-up complessiva dei prossimi anni. In tal senso, Tekken 8 è stato protagonista di una grande presentazione nel corso degli ultimi mesi, seppure non vi siano grandi informazioni sul titolo.

Al di là della conferma di alcuni personaggi presenti nel roster di Tekken 8, infatti, i dettagli circa il lavoro di Bandai Namco sono molto pochi. Tuttavia, nelle ultime ore che segnano la fine del 2022 sono giunte alcune informazioni circa i progetti a cui il producer del gioco, Katsuhiro Harada, sta attualmente lavorando.

Nel corso di una chiacchierata con il producer, quest'ultimo ha ribadito come Tekken 8 sia lontano dal suo completamento, in quanto vi è ancora molto da fare. Attualmente non vi sono informazioni sull'esatta uscita del gioco, la quale è provvisoriamente programmata per il primo periodo del 2024. Ciò nonostante, al di là di uno sviluppo che richiederà tanto tempo, sappiamo dallo stesso Katsuhiro Harada che egli è impegnato nello sviluppo di altri titoli.

Non si sa quanti e quali essi siano, il che lascia la questione aperta almeno per il momento. Tuttavia, Harada ha affermato di essere preoccupato di non aver abbastanza tempo per fare ciò che desidera come sviluppatore di videogiochi, nonostante abbia espresso la sua più grande fiducia nel lavoro dei ragazzi che compongono il team dietro la creazione di Tekken 8.

Almeno per adesso, dunque, sarà necessario attendere il corso del 2023 per ricevere ulteriori aggiornamenti su quelle che saranno le produzioni attualmente in corso d'opera sotto la guida del producer Katsuhiro Harada e su Tekken 8. Intanto, nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra analisi dei personaggi e del gameplay di Tekken 8.