Non solo The Division e Ghost Recon:Ubisoft stava sviluppando una dozzina di Battle Royale

Nel mentre i dipendenti di Ubisoft insorgono in protesta contro le dichiarazioni di Yves Guillemot, un nuovo report di Tom Henderson fa luce su alcune questioni interne della compagnia d'Oltralpe che si trova a dover affrontare un momento poco radioso all'interno dell'industria videoludica.

Stando alle nuove indiscrezioni diffuse da Henderson (solitamente tra le fonti più affidabili in circolazione), tra le ragioni principali del declino di Ubisoft ci sono alcune decisioni strategiche che si sono rivelati poco oculate in questi ultimi anni. Prima fra queste, probabilmente, c'è quella di aver puntato molte risorse sui Battle Royale, genere nel quale la compagnia non è però mai davvero riuscita ad inserirsi.

Dopo il flop di Hyper Scape, Ubisoft ha comunque perseguito la strada dei Battle Royale arrivando a modificare la struttura di alcuni dei suoi franchise di punta per allinearsi alle meccaniche del genere: si pensi a The Division Heartland e Ghost Recon Frontline, con il primo sparito dai radar ed il secondo cancellato dopo essere stato annunciato. Sembra non finire qui, tuttavia.

Secondo Henderson, Ubisoft stava ad un certo punto sviluppando internamente "almeno una dozzina" di Battle Royale, anche se le fonti in contatto con Insider Gaming non hanno saputo specificare quale sia attualmente lo stato lavorativo dei progetti in questione.

A seguito di queste problematiche e del taglio dei costi, il futuro delle IP Ubisoft sembra ad oggi molto incerto, ed è comprensibile la crescente preoccupazione dei suoi dipendenti.