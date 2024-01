Non solo TES 6: Bethesda annuncia The Elder Scrolls Castles, anche se lo conoscevamo già

È sicuramente molto strano quello che è successo con The Elder Scrolls: Castles, nuovo spin-off mobile della celebre serie ruolistica. Benché il suo nome fosse noto fin dallo scorso settembre, quest'oggi Bethesda lo ha annunciato (con tanto di trailer) come se non ne avessimo mai sentito parlare prima.

Era il 28 settembre 2023 quando, zitta zitta, Bethesda ha lanciato The Elder Scrolls: Castles su Google Play e App Store mettendolo a disposizione in Accesso Anticipato per un numero limitato di utenti. Oggi, a distanza di più di tre mesi, si è detta "emozionata di poter finalmente condividere The Elder Scrolls: Castles" con il mondo - anche se il mondo, in realtà, lo conosceva già. In compenso, di nuovo c'è il trailer che potete visionare comodamente in apertura di notizia.

Comunicazione singolare a parte, The Elder Scrolls: Castles è un nuovo gioco mobile per Android e iOS che invita i giocatori a controllare il proprio castello e la propria dinastia personali, in modo da sorvegliare i sudditi mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono. Così descritta, l'esperienza ricorda molto da vicino Fallout Shelter, il che è più che comprensibile: The Elder Scrolls Castles è infatti sviluppato dallo stesso team che si è occupato dello spin-off free-to-play di Fallout.

Nonostante al termine del trailer dell'annuncio appaia la scritta "Gioca Ora" in italiano (altra stranezza), The Elder Scrolls: Castles è attualmente disponibile solo ed esclusivamente nelle Filippine, l'unico paese interessato dal soft launch odierno. Bethesda ha promesso di metterlo a disposizione altrove nei prossimi mesi, senza fornire date precise. Nell'attesa, bisogna acconterarsi di effettuare la pre-registrazione su Google Play e App Store.