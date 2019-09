Non solo The Last of Us 2: Sony potrebbe tenere un evento speciale a fine settembre

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Geoff Keighley ha confermato l'arrivo di un Media Event fissato per il 24 settembre in cui si tornerà a discutere di The Last of Us Part II, uno delle esclusive PlayStation 4 più attese per questo finale di generazione videoludica.

Stando a quanto riferito da un noto insider, tuttavia, sembra che il colosso nipponico, che come ben sappiamo ha mentenuto un insolito profilo basso nell'ultimo anno, potrebbe avere in serbo un'ulteriore sorpresa per i suoi fan. Come suggerisce Daniel Ahmad/ZhuegeEX, una delle fonti più affidabili per quanto riguarda le indiscrezioni sul mondo videoludico, Sony starebbe preparando un nuovo evento speciale da presentare nella stessa settimana del Media Event sul gioco di Naughty Dog.

Al momento non sono emersi dettagli più specifico al riguardo, ma è plausibile che la casa di PlayStation stia pianificando un nuovo appuntamento con State of Play, che potrebbe veicolare le ultime novità su titoli attesi come Death Stranding, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake e così via. Non è nemmeno da escludere, però, che possa trattarsi di evento in cui discutere per la prima volta in pubblico di PlayStation 5, nome ufficioso della console di nuova generazione a cui Mark Cerny ha soltanto accennato durante un'intervista nei mesi scorsi.

Non ci resta dunque che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Sony. Voi cosa preferireste, nuove informazioni sulle esclusive PS4 o nuovi dettagli su PS5?