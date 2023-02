Non solo The Last of Us: anche la serie Twisted Metal potrebbe uscire nel 2023

Il 2023 di PlayStation Productions è appena cominciato e dopo The Last of Us, serie televisiva di HBO acclamata da critica e pubblico, e l'atteso film di Gran Turismo, potrebbe riservarci anche un'altra sorpresa.

Oltre a The Last of Us, in procinto di tornare in televisione con il quarto episodio della serie firmata da Craig Mazin e Neil Druckmann, sappiamo per certo che tra i progetti di PlayStation Productions in arrivo nel 2023 c'è anche il film di Gran Turismo, ma a quanto pare potrebbe esserci spazio anche per la serie televisiva di Twisted Metal con Anthony Mackie, le cui riprese si sono ufficialmente concluse lo scorso mese di agosto. A suggerirlo è stato Asad Qizilbash, il boss della casa di produzione in persona, con un tweet che sembra lasciare adito a ben pochi fraintendimenti.

Nelle scorse ore ha pubblicato una breve clip registrata nel quartier generale di Sony, nella quale si vede un'ascensore con il logo di Gran Turismo aprirsi dinanzi ad un muro con un artwork di The Last of Us - i cui adattamenti, come abbiamo già visto, sono già stati confermati per quest'anno. A catturare la nostra attenzione è stato il messaggio che ha scritto a corredo: "L'anno di PlayStation Productions riassunto in una corsa dell'ascensore. Non potete vedermi, ma anche la mia testa è in fiamme", al quale si aggiungono due emoticon di un pagliaccio e di una fiamma.

Il riferimento a Twisted Metal è palese, dunque le sue parole appaiono come una mezza conferma dell'arrivo della serie televisiva nel corso del 2023. Restiamo in attesa di un annuncio chiarificatore.