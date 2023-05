Non solo The Legend of Zelda: 3 giochi Nintendo Switch da giocare a maggio

Maggio è ovviamente il mese di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, uno dei videogiochi più attesi degli ultimi anni, in uscita il 12 maggio sulle console della famiglia Switch. Non siete fan di Link e delle Principessa Zelda? Ecco altri giochi da provare in uscita nei prossimi trenta giorni.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom 12 maggio

Chiaramente, non possiamo non iniziare la Top 3 degli imperdibili di maggio per Nintendo Switch con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, uno dei videogiochi più attesi dell'anno. Ideale sequel di Breath of the Wild, Tears of the Kingdom espande le meccaniche del predecessore proponendo tante novità come nuove abilità per Link e loocation inedite come e isole sospese nei cieli di Hyrule. Volete saperne di più? Ecco la nostra anteprima di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

LEGO 2K Drive 19 maggio

D'accordo, su Nintendo Switch c'è il leader assoluto dei giochi di corse arcade (ovviamente ci riferiamo a Mario Kart 8 Deluxe) ma LEGO 2K Drive sembra avere tutte le carte in regola per imporsi tra gli amanti del genere, grazie alle numerose opzioni di personalizzazione e ad uno stile estetico coloratissimo. Del resto, il marchio LEGO è una garanzia se parliamo di divertimento per grandi e piccini. Per approfondire, vi rimandiamo alla prova di LEGO 2K Drive.

Farming Simulator 23 Nintendo Switch Edition 23 maggio

Il 23 maggio esce Farming Simulator 23 per Nintendo Switch, una versione speciale del gioco pensata per sfruttare le capacità uniche della piattaforma Nintendo. Se amate il mondo di Farming Simulator, troverete sicuramente pane per i vostri denti grazie a tante modalità di gioco e numerosi mezzi agricoli su licenza. Imperdibile, per gli appassionati del genere.