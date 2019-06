Non solo The Outer Worlds: Obsidian è già al lavoro su un nuovo RPG!

Per Obsidian Entertainment si avvicina ormai il periodo di pubblicazione di The Outer Worlds, ma sembra che questo non sia l'unico progetto in cantiere presso il team.

La software house ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro, tramite il quale si ricercano candidati adatti a rivestire il ruolo di Lead Narrative Designer. Il professionista designato si unirà al team di sviluppo responsabile della realizzazione del "nuovo straordinario RPG multipiattaforma" di Obsidian Entertainment. La descrizione della posizione lavorativa non offre purtroppo ulteriori indizi in merito alla natura di questo nuovo progetto. Resta tuttavia piuttosto interessante il riferimento ad un RPG "multipiattaforma": il team di Obsidian è infatti stato acquisito da Microsoft nel corso del novembre del 2018 ed è ora parte della famiglia degli Xbox Game Studios. In virtù di ciò, la dicitura potrebbe forse semplicemente indicare una pubblicazione su PC e su console Microsoft? Ad ora è impossibile dirlo con certezza!

In attesa di scoprire qualcosa di più sui nuovi piani di Obsidian, vi ricordiamo che The Outer Worlds sarà pubblicato il prossimo 25 ottobre su Playstation 4, Xbox One e PC. Sin dal lancio, il gioco sarà incluso nel catalogo Xbox Game Pass. Sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di The Outer Worlds, realizzata in occasione dell'E3 2019 dal nostro Tommaso "Todd" Montagnoli.