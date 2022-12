Non solo The Short Message: Konami sarebbe al lavoro su altri tre progetti di Silent Hill

Nell corso delle ultime ventiquattro ore, la commissione del Taiwan Digital Game Rating ha dato il via alla valutazione di uno dei giochi di Silent Hill in arrivo, facendo trapelare la descrizione e un'immagine di Silent Hill: The Short Message. Tuttavia, Konami ha in serbo ancora tante altre sorprese per i fan del brand.

Nelle ultime ore ha infatti tenuto banco la notizia dell'esistenza di altri tre progetti non annunciati di Silent Hill, senza tenere conto del sopra menzionato Silent Hill: The Short Message. Dopo tutti i giochi annunciati di Silent Hill e in arrivo nel prossimo futuro, sappiamo che l'iconico e senza tempo brand di Konami ha ancora tanto altro da offrire ai giocatori, i quali avranno modo di immergersi ancora una volta in un universo narrativo che ha ancora delle storie da raccontare.

In seguito alla conclusione del recente evento di Konami, infatti, sul noto forum videoludico ResetEra è emersa una voce di corridoio rilasciata nientepopodimeno che da Dusk Golem, il celebre insider videoludico noto per le sue anticipazioni alquanto affidabili. In un messaggio rilasciato nella giornata del 30 dicembre, infatti, egli ha dichiarato quanto segue:

"Ci sono almeno tre progetti di Silent Hill che non sono stati ancora annunciati, senza contare Short Message. Sì, davvero. Ma uno di questi è ancora in una fase di sviluppo iniziale". Ciò significa, dunque, che nel corso del 2023 potrebbero arrivare ulteriori informazioni su ciò che il brand di Silent Hill ci riserve per il nostro futuro videoludico. Per il momento, però, se quanto annunciato da Dusk Golem dovesse essere veritiero, solamente due delle tre produzioni sopracitate potrebbero essere in arrivo per il prossimo futuro, senza escludere che possano arrivare sul mercato nel corso del 2023 ormai alle porte o nel 2024.