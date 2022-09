Non solo The Witcher 4: CD Projekt RED pensa a nuovi giochi della serie

Continua ad essere avvolto nel mistero il nuovo gioco di The Witcher, confermato ufficialmente lo scorso marzo. Nei mesi successivi CD Projekt RED ha condiviso alcuni dettagli sul progetti senza mai andare troppo in fondo. Poco ma sicuro, comunque: il prossimo titolo darà il via ad un nuovo corso per il brand videoludico.

Adam Kiciński, CEO di CD Projekt, conferma che la compagnia sta già pensando a multipli giochi a tema The Witcher da sviluppare in futuro, ribadendo inoltre che The Witcher 4 segna l'inizio di un'altra saga differente da quella già vissuta nei panni di Geralt di Rivia. "Abbiamo già detto che ci sarà una nuova saga", afferma Kiciński sottolineando come The Witcher 4 è entrato in pre-produzione.

Ma lo studio polacco sta già pensando in grande: "Abbiamo in mente più di un gioco. La prima saga era composta da tre giochi, dunque stiamo già pensando di fare altri giochi. Per ora comunque siamo nella fase di pre-produzione per il primo gioco della seconda saga di The Witcher", dichiara il CEO. Il futuro del franchise è quindi assicurato, sebbene ci sarà da aspettare ancora molto a lungo considerato che The Witcher 4 al momento non ha ancora un nome definitivo.

Non solo The Witcher: CD Projekt lavora anche al futuro di Cyberpunk 2077, tra l'espansione Phantom Liberty ed ulteriori progetti futuri volti ad ampliare ulteriormente l'IP.